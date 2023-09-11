ВС РФ ударили крылатой ракетой из "Искандера" по командному пункту ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные нанесли удар по командному пункту ВСУ крылатой ракетой, запущенной из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах, поступивших в распоряжение редакции, видно, как пусковая установка Западного военного округа выезжает на стартовую позицию, осуществляет после непродолжительной подготовки запуск ракеты, а затем уезжает, чтобы не попасть под ответный огонь.

Отмечается, что удар был нанесен по замаскированному командному пункту противника. По данным российской разведки, туда каждый день в одно и то же время приезжали высшие офицеры ВСУ.

Как рассказали в Минобороны РФ, украинские военные постоянно пытаются выследить российские комплексы "Искандер", используют для этого дроны, спутниковые системы, РЛС, а также вбрасывают ложные цели, однако все это безуспешно.

Ранее стало известно, что в ночь на 10 сентября российские военные уничтожили в Черном море три быстроходных катера Willard американского производства. На них находилось до 36 десантников ВСУ.



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