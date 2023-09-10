ВС РФ уничтожили ночью три катера Willard в акватории Черного моря

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили ночью три быстроходных катера Willard американского производства в акватории Черного моря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Отмечается, что катеры обнаружила морская авиация. На них находились десантные группы сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью до 36 военных.

Ранее авиация и артиллерия ВС РФ нанесли огневое поражение по штурмовикам украинской националистической бригады "Азов" (запрещенная в России террористическая организация). Также бойцы группировки "Центр" отразили три попытки атак ВСУ в районе Торского выступа на краснолиманском направлении.

До этого авиация Черноморского флота ликвидировала четыре военных катера с десантом ВСУ у побережья Крыма. Военные катера Willard Sea Force были сделаны в США и использовались в основном американской морской пехотой.

ВС РФ заняли несколько опорных пунктов ВСУ на купянском направлении