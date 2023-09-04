Авиация ЧФ уничтожила четыре катера со спецназом ВСУ на западе Крыма – МО РФ

Фото: ТАСС/пресс-служба Черноморского флота

Авиация Черноморского флота (ЧФ) ликвидировала четыре военных катера с десантом ВСУ у побережья Крыма. Об этом рассказали в телеграм-канале Минобороны России.

Самолеты ЧФ смогли уничтожить четыре быстроходных катера ВСУ, которые направлялись к мысу Тарханкут Крымского побережья, ночью 4 сентября в северо-западной части акватории Черного моря. По информации ведомства, ликвидированные военные катера Willard Sea Force были сделаны в США и используются в основном американской морской пехотой.

В Минобороны РФ добавили, что у катеров есть несколько модификаций – от маломощной лодки на шесть человек до 12-метровой модели Sea Force 1000 на 26 членов экипажа.

Катера выглядят, как надувные лодки, у которых есть один или два двигателя, а также водомет. Оружием они не оснащены.

Ранее российские войска отразили две атаки украинских беспилотных катеров на Крымский мост. Первая из них была совершена 1 сентября в 23:15 по московскому времени, а вторая – в 02:10.

Российские самолеты уничтожили 4 военных катера ВСУ в Черном море в ночь на 4 сентября