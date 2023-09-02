Киев предпринял попытку атаковать Крымский мост беспилотным катером – МО РФ

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Поздно вечером 1 сентября Украина предприняла попытку террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером. Об этом сообщили в Минобороны России.

В конечном итоге российские силы своевременно обнаружили морской беспилотник и уничтожили его в акватории Черного моря.

Ранее в Белом доме заявили, что американская администрация не поддерживает и не поощряет удары Украины вглубь территории России.

До этого экс-командующий ВС США в Европе генерал Бэн Ходжес заявил, что Крым необходимо изолировать и сделать его непригодным для использования российскими военными.

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