Два украинских беспилотника атаковали Курчатов в Курской области

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) атаковали Курчатов в Курской области, были нанесены повреждения инфраструктуре города. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем официальном телеграм-канале.

Он отметил, что в результате атаки административное здание и жилой дом получили повреждения. На место происшествия выехали специалисты.

Остальные подробности произошедшего уточняются, резюмировал глава области.

Ранее Сергей Собянин заявлял, что средства ПВО пресекли попытку подлета БПЛА к Москве, он был сбит рядом с Люберцами. Согласно предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, отметил он. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

До этого, 31 августа, российские силы ПВО сбили дрон над Брянской областью примерно в 20:00. Еще по одному беспилотнику было уничтожено в 10:00 и 12:00.

По словам губернатора региона Александра Богомаза, в результате этого пострадавших и разрушений не было.



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