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31 августа, 23:22

Происшествия

Губернатор Брянской области сообщил об отсутствии пострадавших при уничтожении БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В результате уничтожения украинского беспилотника над Брянской областью пострадавших и разрушений нет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Глава области добавил, что в данный момент на месте работают оперативные и экстренные службы.

31 августа над Брянской областью российские силы противовоздушной обороны сбили дрон около 20:00. Еще по одному беспилотнику было уничтожено в 12:00 и 10:00.

В этот же день Росгвардия с помощью антидронового ружья и специального карабина сбила три БПЛА над Брянском. Александр Богомаз уточнил, что беспилотники были самолетного типа.

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