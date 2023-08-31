Три беспилотника самолетного типа сбили над Брянском

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Росгвардия при помощи антидронового ружья и специального карабина сбила три беспилотника над Брянском. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

"Благодаря бдительности наших граждан сегодня на пульт дежурного ЦОВ – 112 поступил сигнал об обнаружении подозрительных летательных аппаратов над городом Брянском", – отметил он.

По словам главы региона, для проверки информации подняли подразделения Росгвардии и управления МВД по Брянской области. Богомаз уточнил, что беспилотники были самолетного типа.

На месте происшествия работы ведут оперативные и экстренные службы.

До этого Сергей Собянин сообщил, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили в Воскресенском районе Подмосковья беспилотник, летевший по направлению к Москве. Мэр уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Ранее Киев предпринял попытку атаковать объекты РФ. Средства ПВО перехватили два беспилотника самолетного типа над Брянской областью и ракету над Крымом.

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