31 августа, 10:50Происшествия
Три беспилотника самолетного типа сбили над Брянском
Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
Росгвардия при помощи антидронового ружья и специального карабина сбила три беспилотника над Брянском. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
"Благодаря бдительности наших граждан сегодня на пульт дежурного ЦОВ – 112 поступил сигнал об обнаружении подозрительных летательных аппаратов над городом Брянском", – отметил он.
По словам главы региона, для проверки информации подняли подразделения Росгвардии и управления МВД по Брянской области. Богомаз уточнил, что беспилотники были самолетного типа.
На месте происшествия работы ведут оперативные и экстренные службы.
До этого Сергей Собянин сообщил, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили в Воскресенском районе Подмосковья беспилотник, летевший по направлению к Москве. Мэр уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Ранее Киев предпринял попытку атаковать объекты РФ. Средства ПВО перехватили два беспилотника самолетного типа над Брянской областью и ракету над Крымом.
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