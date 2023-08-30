Российские силы уничтожили украинский беспилотник над Калужской областью

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Ночью 30 августа, около 02:00 по московскому времени, российскими силами была пресечена еще одна попытка украинской стороны совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны России.

Уточняется, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Калужской областью.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили в общей сложности четыре украинских БПЛА над территориями Брянской и Орловской областей.

Как уточнил губернатор Брянской области Александр Богомаз, в результате уничтожения беспилотников над Брянском никто не пострадал.

Кроме того, в Минобороны также рассказали о том, что самолет морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожил четыре быстроходных военных катера ВСУ, на котором находились до 50 украинских военнослужащих.