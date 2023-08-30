01:24Политика
Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины
Фото: depositphotos/billperry
В семи областях Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
Так, сирены воздушной тревоги звучат в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях страны.
На момент публикации сообщения о каких-либо взрывах или разрушениях инфраструктуры не поступали.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Климовский район Брянской области.
После атаки были выявлены повреждения нескольких административных зданий, школы и жилых домов. В результате была нарушена работа системы энергоснабжения.
Подразделения Минобороны РФ в ответ на атаку Вооруженных сил Украины по поселку Климово нанесли огневое поражение по пунктам временной дислокации украинской армии в районе населенного пункта Семеновка.
Информация о гибели ребенка при обстреле поселка Климово не подтвердилась
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