Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины

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В семи областях Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Так, сирены воздушной тревоги звучат в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях страны.

На момент публикации сообщения о каких-либо взрывах или разрушениях инфраструктуры не поступали.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Климовский район Брянской области.

После атаки были выявлены повреждения нескольких административных зданий, школы и жилых домов. В результате была нарушена работа системы энергоснабжения.

Подразделения Минобороны РФ в ответ на атаку Вооруженных сил Украины по поселку Климово нанесли огневое поражение по пунктам временной дислокации украинской армии в районе населенного пункта Семеновка.

Информация о гибели ребенка при обстреле поселка Климово не подтвердилась