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Обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины подвергается Климовский район Брянской области. Местных жителей призвали спуститься в укрытия, сообщает пресс-служба администрации района.

"Не игнорируйте тревогу", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что беспилотник Вооруженных сил Украины попал в многоквартирный дом на улице Карла Маркса в Курске. Губернатор региона Роман Старовойт заявлял, что на некоторых этажах были выбиты стекла.

До этого при обстреле села Щетиновка в Белгородской области погиб мирный житель. Это произошло в момент, когда мужчина косил траву на дачном участке.

Кроме того, шесть жителей села Уразово Белгородской области пострадали при обстреле кассетными боеприпасами со стороны ВСУ. Состояние одного из получивших ранения оценивалось как тяжелое. У него, помимо прочего, были повреждены внутренние органы.

Российские военные отразили несколько атак ВСУ на купянском направлении