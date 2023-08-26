Число пострадавших при обстреле села Уразово Белгородской области выросло до шести

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Число пострадавших при обстреле кассетными боеприпасами со стороны ВСУ села Уразово Белгородской области выросло до шести, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии – у мужчины осколочные ранения поясничной области, повреждены внутренние органы", – написал глава Белгородской области в своем телеграм-канале.

По словам Гладкова, в настоящее время врачи Валуйской ЦРБ оперируют пострадавшего мужчину. Женщину, получившую осколочное ранение правого глаза, перевели на лечение в больницу Белгорода. Ее состояние медики оценивают как средней степени тяжести.

Губернатор добавил, что еще четырем раненым госпитализация не нужна. Пострадавшим обработали осколочные раны и отправили домой на амбулаторное лечение.

Гладков также сообщил о повреждениях, нанесенных при атаке со стороны ВСУ. Специалисты зафиксировали повреждения 16 домовладений, 4 из которых имеют разрушения несущих конструкций. У остальных зданий частично повреждены окна, крыши, заборы и хозпостройки. Кроме того, в двух предприятиях выбиты окна и повреждена кровля.

По словам главы Белгородской области, зафиксированы повреждения в одном соцобъекте и одном спортивном объекте. Тажке повреждены 4 автомобиля и нарушена линия электропередачи.

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"В настоящий момент работает комиссия по обследованию и оценке ущерба. Аварийные бригады приступили к ликвидации последствий", – заключил Гладков.

Немногим ранее Гладков заявил, что ВСУ обстреляли из РСЗО "Град" кассетными боеприпасами поселок Уразово. Также он сообщил, что в Шебекинском городском округе сработала российская система противовоздушной обороны, которая сбила беспилотный летательный аппарат в районе села Купино.



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