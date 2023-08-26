ВСУ обстреляли из РСЗО "Град" кассетными боеприпасами поселок Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины обстреляли из РСЗО "Град" кассетными боеприпасами поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Кассетные боеприпасы попали по частным жилым домовладениям и на территорию сельскохозяйственного магазина. По предварительным данным, есть 4 пострадавших: трое мужчин и одна женщина. У всех осколочные ранения", – заявил глава Белгородской области.

По словам Гладкова, пострадавшие доставлены в Валуйскую ЦРБ. Врачи оказывают раненым необходимую медпомощь. В результате атаки со стороны киевского режима повреждены несколько жилых домов и автомобилей.

В настоящее время оперативные и аварийные службы работают на месте ЧП. Кроме того, продолжается подомовой обход территории.

Немногим позже Гладков заявил, что в Шебекинском городском округе сработала российская система противовоздушной обороны, которая сбила беспилотный летательный аппарат в районе села Купино. В настоящее время оперативные службы уточняют информацию о последствиях атаки на земле. Предварительно установлено, что в результате происшествия нет пострадавших и разрушений.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО на подлете к Москве в Истринском районе был сбит беспилотник. Согласно предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате уничтожения БПЛА нет, заявил мэр Москвы.

В свою очередь, в Минобороны РФ подтвердили, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области была пресечена силами ПВО России.

Позже глава подмосковной Истры Татьяна Витушева призвала жителей не публиковать кадры работы систем противовоздушной обороны (ПВО).



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