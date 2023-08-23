Россия не оставит без ответа удары украинских беспилотников по Москве – МИД РФ

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Москва не оставит без ответа удары беспилотников ВСУ по Москве и продолжит спецоперацию до тех пор, пока от Украины не перестанут исходить угрозы для России. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

"Решительно осуждаем эти террористические акты. Подобные преступные действия <...> станут предметом самого пристального внимания со стороны правоохранительных органов Российской Федерации. Не оставят их без ответа и наши вооруженные силы", – отметила дипломат.

Она подчеркнула, что Россия продолжит спецоперацию, пока не будут достигнут все поставленные в рамках нее цели и задачи, в том числе по денацификации и демилитаризации Украины, а от Киева не перестанут исходить угрозы для безопасности РФ.

Захарова добавила, что Москва также не намерена игнорировать роль Запада в украинском конфликте, который снабжает киевский режим разведданными. В этом контексте она напомнила о зафиксированном накануне полете беспилотников MQ-9 Reaper и ТВ2 Bayraktar, которые собирали данные в районе Крыма.

"Видим в таких действиях Киева и его натовских кураторов трусливую попытку в бессильной злобе отыграться на гражданских объектах и мирных жителях за провал так называемого контрнаступа", – добавила представитель МИД.

В ночь на 23 августа ВСУ попытались атаковать Москву тремя беспилотниками. Два из них были уничтожены в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Подмосковья. Последний подавили средствами РЭБ, потеряв управление, он врезался в строящееся здание в "Москва-Сити". В результате никто не пострадал.



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