Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника в Калужской области

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Российские системы ПВО уничтожили два беспилотника Вооруженных сил Украины на территории Кировского района вблизи поселка Шайковка. Об этом губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал в своем телеграм-канале.

По его словам, никто не пострадал. Разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.

23 августа атаке украинских дронов подверглась и Белгородская область. В Минобороны РФ заявили, что средства ПВО пресекли попытку ударить беспилотником около 11:30.

В этот же день ведомство сообщило, украинская сторона попыталась атаковать Москву тремя беспилотниками самолетного типа, два из которых удалось уничтожить в воздухе над Можайским и Химкинским районами Московской области.

Третий дрон подавили средствами РЭБ. Устройство потеряло управление и рухнуло на территории "Москвы-Сити". Пострадавших нет.

Собянин сообщил об отсутствии пострадавших при попадании БПЛА в здание "Сити"