04:06Происшествия
В МО РФ сообщили о попытке Киева атаковать Москву тремя БПЛА
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Киевский режим безуспешно попытался атаковать Москву тремя беспилотниками самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.
"Силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по городу Москве", – заявили в ведомстве.
Минобороны проинформировало, что два из трех беспилотников были уничтожены в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области.
Третий беспилотник был подавлен средствами РЭБ и, потеряв управление, врезался в строящееся здание комплекса "Москва-Сити". В результате пресеченной атаки обошлось без пострадавших, резюмировали в ведомстве.
Ранее о том, что беспилотник попал в строящееся здание в "Москва-Сити", сообщил Сергей Собянин. Он также заявил, что еще один БПЛА был сбит в Можайском районе Московской области.
Собянин: силами ПВО сбит беспилотник при попытке подлета к Москве
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