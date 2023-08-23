В МО РФ сообщили о попытке Киева атаковать Москву тремя БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Киевский режим безуспешно попытался атаковать Москву тремя беспилотниками самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

"Силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по городу Москве", – заявили в ведомстве.

Минобороны проинформировало, что два из трех беспилотников были уничтожены в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области.

Третий беспилотник был подавлен средствами РЭБ и, потеряв управление, врезался в строящееся здание комплекса "Москва-Сити". В результате пресеченной атаки обошлось без пострадавших, резюмировали в ведомстве.

Ранее о том, что беспилотник попал в строящееся здание в "Москва-Сити", сообщил Сергей Собянин. Он также заявил, что еще один БПЛА был сбит в Можайском районе Московской области.

Собянин: силами ПВО сбит беспилотник при попытке подлета к Москве