Собянин сообщил об отсутствии пострадавших при попадании БПЛА в строящееся здание Сити

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Беспилотник попал в строящееся здание в "Москва-Сити", еще один БПЛА был сбит в Московской области. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Этой ночью ПВО сбила беспилотник в Можайском районе Московской области. Второй БПЛА попал в строящееся здание в Сити", – написал мэр Москвы.

По его словам, экстренные службы уже выехали на места происшествий. Он заявил, что согласно предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Минобороны РФ впоследствии сообщило, что киевский режим пытался атаковать Москву тремя беспилотниками. Два из них были уничтожены в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области, а последний был подавлен средствами РЭБ, и потеряв управление, врезался в строящееся здание комплекса "Москва-Сити".

В ночь на 22 августа Собянин также сообщал, что силы ПВО сбили два ударных беспилотника. Один ликвидировали в районе Красногорска, другой – в районе Часцов.



Собянин заявил об уничтожении двух ударных беспилотников силами ПВО