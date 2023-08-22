Системы РЭБ подавили 2 БПЛА Украины рядом с Крымом – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средствами РЭБ были подавлены два беспилотника ВСУ, пытавшихся атаковать Крым, они рухнули в акватории Черного моря. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

"21 августа около 23:00 по московскому времени пресечена попытка Киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа. Дежурными силами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата были обнаружены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы", – указано в сообщении.

Российское оборонное ведомство уточнило, что беспилотники ВСУ потеряли управление и рухнули в 40 километрах северо-западнее полуострова Крым.

До этого силы ПВО РФ отразили атаку БПЛА на территории Кировского района Калужской области. Также российские средства РЭБ подавили попытку Киева атаковать Рузский район БПЛА самолетного типа.

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