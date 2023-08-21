Российские силы отразили атаку БПЛА в Калужской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Утром 21 августа российские силы отразили атаку БПЛА на территории Кировского района, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша.

По его словам, в результате этого пострадавших и разрушений в регионе не зафиксировали.

В понедельник атаке со стороны Украины подверглось и Подмосковье. 21 августа министерство обороны РФ заявило, что около 06:50 средства радиоэлектронной борьбы пресекли попытку украинской армии атаковать Рузский район беспилотником самолетного типа. Пострадавших нет.

Позже ведомство вновь сообщило о сбитом БПЛА над территорией Истринского района Подмосковья. Губернатор региона Андрей Воробьев уточнял, что после падения обломков дрона пострадали женщина и мужчина. Последнего положили в больницу. Кроме того, были выбиты окна в трех домах.

Новости часа: в МО РФ сообщили о пресечении попытки атаки БПЛА на объекты Москвы