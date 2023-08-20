Украинский БПЛА упал на крышу железнодорожного вокзала в Курске – губернатор

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В Курске произошла атака украинского беспилотника. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

"По предварительной информации он врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар. Пять человек получили легкие ранения от осколков стекол", – написал глава региона.

Подробности случившегося уточняются. В данный момент на месте находятся все оперативные службы.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал военный аэродром Сольцы в Новгородской области. Как сообщили в Минобороны РФ, в результате атаки БПЛА возникло возгорание, которое оперативно ликвидировали, поврежден самолет, пострадавших нет.

Губернатор региона Андрей Никитин сообщил, что ситуация после атаки с применением беспилотника в Новгородской области контролируемая и спокойная.

Позже глава Соленцкого муниципального округа Максим Тимофеев рассказал, что все мероприятия, направленные на устранение последствий атаки БПЛА, завершились.

Украинский БПЛА атаковал военный аэродром в Новгородской области – Минобороны РФ