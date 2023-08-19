Ситуация после атаки БПЛА в Новгородской области спокойная – губернатор

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Ситуация после атаки с применением беспилотника в Новгородской области контролируемая и спокойная, сообщил губернатор региона Андрей Никитин в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что БПЛА киевского режима атаковал аэродром Сольцы. Все необходимые меры безопасности уже приняты.

"Уверен, что действия преступного киевского режима не останутся без ответа", – подчеркнул Никитин.

Ранее сообщалось, что около 10:00 по московскому времени украинский беспилотник атаковал военный аэродром в Новгородской области. В результате возникло возгорание, которое оперативно ликвидировали. Поврежден самолет, пострадавших нет.

Беспилотник был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома. Он был поражен из стрелкового оружия.