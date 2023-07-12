В РФ запретят госзакупки иностранных БПЛА для гражданских нужд

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В РФ до конца текущего года планируют запретить закупку иностранных беспилотников для реализации гражданского госзаказа, пишет РИА Новости со ссылкой на первого замглавы Минпромторга России Василия Осьмакова, который выступил на сессии промышленной выставки "Иннопром-2023".

Вместе с этим он заявил, в сентябре 2023-го также хотят внедрить балльную систему оценки локализации дронов.

"Сейчас у нас идет дискуссия на этот счет. Сентябрь, насколько мне память не изменяет. К осени мы 719-е (документ, утверждающий правила определения российского происхождения продукции. – Прим. ред.) в части беспилотников сделаем", – цитирует Осьмакова ТАСС.

Замминистра добавил, что механизм единого заказчика, который по стратегии развития отрасли будет размещать согласованный с Минпромторгом консолидированный заказ на дроны, выкупать и распределять произведенные БАС между заказчиками, на данный момент создается в Государственной транспортной лизинговой компании.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн рассказал, что системы противодействия БПЛА могут использовать только силовые ведомства, структуры ведомственной охраны и частные охранные организации. Подобные поправки к законопроекту ГД на данный момент дорабатываются.