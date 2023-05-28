Неустановленный беспилотник упал в Краснодарском крае

Фото: телеграм-канал "Юрий Васин"

Неустановленный беспилотный летательный аппарат рухнул в Красноармейском районе Краснодарского края. В результате произошедшего пострадавшие отсутствуют, заявил в своем телеграм-канале глава района Юрий Васин.

"Сегодня на территории Красноармейского района упал неустановленный беспилотный летательный аппарат. Происшествие произошло на полях ООО Кубрис", – уточнил он.

По словам Васина, на место падения беспилотника прибыли правоохранительные органы, ситуация контролируется.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае несколько неустановленных беспилотников попытались приблизиться к территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. Они были нейтрализованы. Повреждения инфраструктуры завода не произошло, а возникшее в результате задымление оперативно потушили дежурные службы.

В центре Краснодара рано утром 26 мая прозвучали два взрыва. Некоторые горожане сообщили, что заметили летавшие в небе беспилотники.

Позже Оперштаб региона сообщил, что, по предварительной информации, в результате взрыва, который был слышен в районе улицы Морской в Краснодаре, никто не пострадал.