Два беспилотника упали в Краснодаре утром 26 мая

Фото: телеграм-канал Kub Mash

Причиной утреннего происшествия на улице Морской в Краснодаре является падение двух беспилотных летательных аппаратов. В результате случившегося имеются повреждения зданий, однако жизнеобеспечивающая инфраструктура цела, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, жертвы отсутствуют.

"Спасибо нашим спецслужбам за оперативные и профессиональные действия. Следственные мероприятия продолжаются", – подчеркнул глава Краснодарского края.

Он добавил, что в ближайшее время повреждения будут восстановлены, а жители города получат необходимую помощь.

В центре Краснодара рано утром 26 мая прозвучали два взрыва. Некоторые горожане утверждают, что заметили летавшие в небе беспилотники.

Позже Оперштаб региона сообщил, что, по предварительной информации, в результате взрыва, который был слышен в районе улицы Морской в Краснодаре, никто не пострадал.