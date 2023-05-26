Власти Краснодара опровергли падение неизвестных обломков в городе

Фото: телеграм-канал "Краснодарский край"

Власти Краснодарского края заявили, что сообщения о якобы падении в жилом микрорайоне города неизвестных обломков, которое привело к повреждению автомобиля, являются ложными. Об этом в своем телеграм-канале заявил оперативный штаб региона.

"В социальных сетях появились сообщения о якобы падении неизвестных обломков в микрорайоне по улице Героя Яцкова. Это ложная информация", – отмечается в сообщении.

На видео, которое распространилось в соцсетях, не запечатлено ничего подобного, указали в штабе.

"На самом деле эта машина – после ДТП, стоит на проезжей части уже некоторое время. На кадрах видно, что дверь зафиксировали веревкой после дорожной аварии", – говорится в заявлении.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале указал, что жителям Краснодарского края следует сохранять спокойствие.

Оперштаб также добавил, что распространяемые сообщения об эвакуации граждан якобы на Морской улице являются неверными.

В центре Краснодара рано утром 26 мая прозвучали два взрыва. Некоторые горожане также утверждают, что заметили летавшие в небе беспилотники.

Позже оперштаб региона сообщил, что, по предварительной информации, в результате взрыва, который был слышен в районе улицы Морской в Краснодаре, никто не пострадал.