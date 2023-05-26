СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области

Фото: ТАСС/Zuma

В Киеве и Киевской области, а также в Днепре были зафиксированы взрывы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Подробностей случившегося не приводятся. Местные власти пока также не комментировали информацию о взрывах.

На момент публикации воздушная тревога объявлена в Киевской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Ивано-Франковской областях Украины.

Ранее глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что украинские боевики нанесли массированный удар по Бердянску. Он добавил, что на месте взрывов работают экстренные службы.

В ночь на 25 мая украинские издания сообщали о взрывах в Киеве, а также в Ровненской, Львовской и Хмельницкой областях страны.