Взрывы прогремели в Сумской области Украины – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Серия взрывов произошла в Сумской области Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Однако, как отмечает агентство, в области не стали объявлять воздушную тревогу.

21 мая также сообщалось о взрывах в Харькове и Одессе. Сигнал воздушной тревоги звучал на Украине несколько ночей подряд.

До этого Минобороны РФ сообщило о ночном ударе высокоточным оружием по пунктам дислокации и складам ВСУ. По информации военного ведомства, все цели были поражены, в результате чего удалось нарушить снабжение украинских войск, а также подготовку новых бойцов для выполнения задач ВСУ.

