ВС РФ высокоточным оружием нанесли удар по пунктам дислокации и складам ВСУ

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Российские военные высокоточным оружием уничтожили пункты дислокации, склады и центры подготовки ВСУ. Об этом в ходе ежедневного брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью <...> нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации и центрам подготовки подразделений ВСУ, а также складам боеприпасов, вооружения и техники иностранного производства", – сказал он.

Конашенков подчеркнул, что все назначенные цели были поражены, в результате чего удалось нарушить снабжение украинских войск, а также подготовку новых бойцов для выполнения задач ВСУ в зоне спецоперации.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки "Восток" в Запорожской области. Министр заслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба по текущей обстановке и ходе выполнения поставленных российским войскам задач.

