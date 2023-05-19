Шойгу посетил передовой пункт управления группировки "Восток" на запорожском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки "Восток" в Запорожской области, сообщается в телеграм-канале МО РФ.

"Глава российского военного ведомства заслушал доклады командующего группировкой "Восток" и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на основных тактических направлениях", – уточнили в Минобороны.

Кроме того, в ведомстве добавили, что Шойгу отметил высокую эффективность выявления и поражения военной техники и скоплений личного состава противника на запорожском направлении.

Также командующему и командирам была поставлена задача продолжать активное ведение комплексной разведки. Особое внимание обратили на организацию обеспечения войск, отметили в сообщении ведомства.

В конце визита Шойгу поблагодарил военнослужащих спецоперации, а также наградил военных государственными наградами за проявленную самоотверженность. Среди прочих вручались знаки отличия "Георгиевский крест" и медали "За отвагу".

Ранее министр провел проверку организацию боевой подготовки контрактников на полигонах Западного военного округа. Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков доложил, что все занятия проводят под руководством офицеров с боевым опытом.

Как указал Салюков, с военнослужащими проводят интенсивные практические занятия по тактико-специальной, медицинской, огневой подготовке, вождению боевой и специальной техники, а также по работе со связью.