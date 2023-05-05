Шойгу проверил готовность военной техники и вооружения, направляемых в зону СВО

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил готовность военной техники и вооружения, которые направляются в зону СВО. Об этом российское оборонное ведомство рассказало в своем официальном телеграм-канале.

"Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в Южном военном округе проинспектировал готовность военной техники и вооружения, направляемой в подразделения ВС РФ в районы проведения специальной военной операции, к выполнению задач по предназначению", – сообщается в публикации.

Замглавы Минобороны Алексей Кузьменков продемонстрировал Шойгу новые современные танки, боевые бронированные машины, специальную технику и автотранспорт, которые были поставлены предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Министр также посетил базы хранения и ремонта вооружения и военной техники. Кузьменков обратил внимание, что работы здесь ведутся в круглосуточном режиме. За счет такой производительности количество отремонтированной военной техники в сутки превышает вышедшую из строя в соотношении три к двум. Технику, которая была успешно восстановлена, сразу отправляют в зону проведения СВО.

Шойгу поручил Кузьменкову внимательно следить за тем, чтобы снабжение российской армии всем необходимым осуществлялось непрерывно.

В штабе объединенной группировки российских войск министр заслушал доклады своих заместителей, а также командующих группировок по текущей обстановке.

Ранее Шойгу посетил Арзамасский машиностроительный завод, который находится в Нижегородской области, чтобы лично проконтролировать выполнение гособоронзаказа. Министр проверил производственные мощности предприятия, линии сборки и цеха производства бронетранспортеров различных модификаций и бронеавтомобилей "Тигр".

До этого глава Минобороны посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса в Челябинской и Кировской областях. Он оценил производственные мощности, которые используются при выпуске необходимой для обеспечения российской спецоперации на Украине продукции.



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