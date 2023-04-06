Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на Арзамасском машиностроительном заводе

Фото: ТАСС/Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны

Глава Минобороны России Сергей Шойгу посетил Арзамасский машиностроительный завод, который находится в Нижегородской области, чтобы лично проконтролировать выполнение гособоронзаказа. Об этом российское оборонное ведомство сообщает в своем официальном телеграм-канале.

"Глава российского военного ведомства проинспектировал производственные мощности предприятия, линии сборки и цеха производства бронетранспортеров различных модификаций и бронеавтомобилей "Тигр", – говорится в публикации.

Министру также рассказали о проектах по модернизации образцов военной техники и вооружения российской армии, которые реализуются в настоящее время.

Ранее Шойгу посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса в Челябинской и Кировской областях, чтобы проверить, как выполняется гособоронзаказ.

Министр оценил производственные мощности, которые используются при выпуске необходимой для обеспечения российской спецоперации на Украине продукции. Он также проконтролировал работу автоматизированных линий производств артиллерийских, танковых, минометных снарядов различного калибра и неуправляемых авиационных ракет.

1 апреля глава Минобороны провел совещание в штабе объединенной группировки войск РФ. Темой стало обеспечение армии боеприпасами. По его словам, был увеличен выпуск средств поражения.



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