Шойгу сообщил о передаче Белоруссии "Искандера-М"

Фото: kremlin.ru

Белоруссия получила оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", который может использовать ядерные ракеты. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

"Вооруженным силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М". Он может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении", – передает РИА Новости его слова.

Руководитель оборонного ведомства рассказал, что в понедельник, 3 апреля, началось обучение белорусских расчетов порядку использования боевого комплекса в целях обеспечения безопасности Союзного государства.

26 марта Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. По словам российского лидера, оно будет размещено без нарушения действующих международных соглашений.

В белорусском МИД также подтвердили, что размещение ядерных боезарядов в Белоруссии без передачи Минску контроля за ними не будет противоречить положениям Договора о нераспространении.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз готов ввести новые санкции против Москвы в ответ на подобное решение. Так, по его словам, размещение ядерного оружия России в Белоруссии будет "эскалацией и угрозой европейской безопасности".



Новости часа: Небензя прокомментировал размещение ядерного оружия РФ в Белоруссии

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!