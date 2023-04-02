Фото: kremlin.ru

Тактическое ядерное оружие в Белоруссии разместят ближе к западным границам Союзного государства, заявил посол России в Минске Борис Грызлов в эфире телеканала СТВ.

По словам посла, до 1 июля будет подготовлено хранилище для размещения тактического ядерного оружия.

Грызлов добавил, что Запад поднимает много шума по этому вопросу, и выразил убеждение, что это хорошо. По словам посла, зарубежные страны наконец-то начали обращать внимание на необходимость определенного паритета. В качестве примера Грызлов привел размещение ядерного оружия США в Италии, Бельгии, Нидерландах, Германии и Турции.

"И мы должны предпринимать действия, которые будут повышать безопасность нашего Союзного государства", – сказал он.

26 марта Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. По словам российского лидера, оно будет размещено без нарушения действующих международных соглашений.

В белорусском МИД также подтвердили, что размещение ядерных боезарядов в Белоруссии без передачи Минску контроля за ними не будет противоречить положениям Договора о нераспространении.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз готов ввести новые санкции против Москвы в ответ на подобное решение. Так, по его словам, размещение ядерного оружия России в Белоруссии будет "эскалацией и угрозой европейской безопасности".

В свою очередь, президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что российское тактическое ядерное оружие пока не размещено на территории Белоруссии, однако он обеспокоен заявлениями касательно данных планов.

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