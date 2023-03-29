Байден выразил обеспокоенность заявлениями о размещении ядерного оружия РФ в Белоруссии

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что российское тактическое ядерное оружие пока не размещено на территории Белоруссии, однако он обеспокоен заявлениями касательно данных планов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова американского лидера.

Тем не менее, по словам Байдена, он еще не ознакомился с заявлениями российской стороны относительно этого вопроса.

"Опасные разговоры. Это вызывает беспокойство", – сообщил президент США.

26 марта Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. По словам российского лидера, оно будет размещено без нарушения действующих международных соглашений.

В белорусском МИД также подтвердили, что размещение ядерных боезарядов в Белоруссии без передачи Минску контроля за ними не будет противоречить положениям Договора о нераспространении.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз готов ввести новые санкции против Москвы в ответ на подобное решение. Так, по его словам, размещение ядерного оружия России в Белоруссии будет "эскалацией и угрозой европейской безопасности".

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