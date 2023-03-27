ЕС ответит новыми санкциями на размещение Россией ядерного оружия в Белоруссии – Боррель

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Европейский союз готов ввести новые санкции против Москвы в ответ на решение России разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Об этом написал этом глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в своем Twitter.

Он заявил, что размещение ядерного оружия России в Белоруссии будет "эскалацией и угрозой европейской безопасности".

Боррель заявил, что Минск все еще "может это остановить".

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Он уточнил, что размещение оружия в Белоруссии не нарушает действующие международные обязательства.

Путин подчеркнул, что Россия просто делает тоже самое, что США делали на протяжении десятилетий.

Министерство иностранных дел Франции осудило данное решение России. Париж призвал Москву "продемонстрировать ответственность", которая ожидается от государства с ядерным вооружением, и пересмотреть это "дестабилизирующее соглашение".

Новости часа: РФ и Белоруссия договорились о размещении тактического ядерного оружия

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