МИД Франции осудил решение о размещении в Белоруссии российского ядерного оружия

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Министерство иностранных дел Франции осудило решение Москвы разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие и призвало пересмотреть это решение. Об этом сообщается в коммюнике на сайте ведомства.

"Франция призывает Россию продемонстрировать ответственность, ожидаемую от государства, обладающего ядерным оружием, и пересмотреть это дестабилизирующее соглашение", – указано в заявлении ведомства.

В МИД Франции также заявили, что с учетом приостановки участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, размещение ядерного вооружения в Белоруссии является "дополнительным элементом эрозии стратегической стабильности в Европе".

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Он уточнил, что размещение оружия в Белоруссии не нарушает действующие международные обязательства.

Путин подчеркнул, что Россия просто делает тоже самое, что США делали на протяжении десятилетий.

В Пентагоне заявили, что не видят причин для изменения готовности ядерных сил США на фоне планов России разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Там также подчеркнули, что не наблюдают готовности России применять ядерное оружие.

Новости часа: РФ и Белоруссия договорились о размещении тактического ядерного оружия





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