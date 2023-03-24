Медведев заявил о приближении ядерного апокалипсиса на фоне поставок оружия Киеву

Фото: kremlin.ru

Каждый день поставок иностранного оружия на Украину приближает ядерный апокалипсис. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечном счете приближает этот самый ядерный апокалипсис", – цитирует политика РИА Новости.

При этом, как уточнил зампред Совбеза, подобное не говорит, что ядерный апокалипсис все-таки состоится. Однако, заявил Медведев, "всадники Апокалипсиса уже в пути и продолжают свое движение". В этом он призвал не сомневаться.

До этого Медведев заявил, что США имеют больше шансов к распаду, чем РФ. По его словам, прогнозы руководства США о развале России составлены в соответствии с его ожиданиями. Кроме того, среди тех, кто прогнозировал распад РФ, есть и люди, покинувшие Россию, заявил он.



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