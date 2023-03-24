Медведев пошутил, что Маск заслужил "внеочередное офицерское звание"

Фото: kremlin.ru

Американскому бизнесмену Илону Маску следовало бы присвоить "внеочередное офицерское звание", с юмором заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Надеюсь здесь на Илона Маска, который является светочем борьбы за демократию в Соединенных Штатах Америки и точно заслуживает присвоения внеочередного офицерского звания", – в шутку сказал зампред в интервью для российских СМИ.

Российский политик подчеркнул, что пользуется Twitter как оружием врага. Он также добавил, что будет поддерживать свою активность в социальной сети, если ее не заблокируют.

Как отметил Медведев, Twitter может помочь воздействовать на граждан за рубежом. По его словам, соцсеть не является запрещенной в России, но работает под особым режимом управления.

"И если из других социальных сетей я ушел, то я подумал про англоязычный Twitter и понял, что это полезный ресурс и надо им пользоваться", – добавил зампред.

В октябре прошлого года Медведев похвалил американского предпринимателя за предложенный им вариант разрешения конфликта на Украине. Тогда он тоже заявил, что Маск достоин присвоения внеочередного офицерского звания, добавив, что "рано расшифровался Юстас".

В начале 2023 года Маск раскритиковал готовность США поддержать Украину в захвате Крыма. Он заявил, что "безжалостная" эскалация будет рискованной не только для Украины, но и для всего мира.



Илон Маск запустил опрос, стоит ли ему покинуть пост главы Twitter

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!