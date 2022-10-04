Медведев похвалил Илона Маска после постов об Украине

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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев похвалил предпринимателя Илона Маска за предложенный им вариант разрешения конфликта на Украине. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Маск молодец, однако. Достоин присвоения внеочередного офицерского звания. Правда, рано расшифровался Юстас. Следующий пост выдаст что-то типа Ukraine is an artificial state", – говорится в его публикации.

Ранее Маск предложил свой вариант урегулирования конфликта на Украине. Он сказал, что можно заново провести референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, но уже под наблюдением ООН. Предприниматель также заявил о необходимости оставить Крым в составе России.

В свою очередь, депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет сказал, что Маск должен стать президентом США. По его словам, нынешний лидер Штатов Джо Байден "стал позором американского народа, превратив страну в международного тирана".

Он выразил уверенность в том, что под управлением Маска Соединенные Штаты были бы страной-созидателем.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля российский лидер заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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