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Основателю Tesla и Space X Илону Маску, высказавшемуся относительно ситуации на Украине, нужно посетить Крым, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"Крым всегда был российским, и Маск может посетить российский полуостров, показав всему миру, что это исконно русская земля и действительно оказалась в составе Украины по грубейшей исторической ошибке. Мы готовы его принять и приглашаем", – сообщил он РИА Новости.

Парламентарий отметил, что руководство Украины и их покровители из США не воспринимали предложенные РФ варианты по предотвращению и урегулированию украинского конфликта.

По мнению Гемпеля, план американского бизнесмена слегка запоздалый. Кроме того, в нем нет главного пункта – безоговорочная капитуляция действующих киевских властей во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Накануне основатель Tesla и Space X Илон Маск предложил заново провести референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, но на этот раз под наблюдением ООН. Своим вариантом возможного урегулирования конфликта на Украине он поделился в Twitter.

Его план состоит из четырех пунктов. Помимо повторных референдумов, Маск предлагает оставить Крым "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)" и гарантировать его водоснабжение. Также он настаивает на нейтральном статусе Украины. Предложенный им план поддержали чуть больше 58% проголосовавших пользователей.



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