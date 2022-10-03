Илон Маск предложил свой вариант урегулирования конфликта на Украине

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Основатель Tesla и Space X Илон Маск предложил заново провести референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, но на этот раз под наблюдением ООН. Своим вариантом возможного урегулирования конфликта на Украине он поделился в Twitter.
Его план состоит из четырех пунктов. Помимо повторных референдумов, Маск предлагает оставить Крым "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)" и гарантировать его водоснабжение. Также он настаивает на нейтральном статусе Украины. Предложенный им план поддержали чуть больше 58% проголосовавших пользователей.
"С высокой вероятностью таким в конце концов и будет исход. Вопрос только в том, сколько людей погибнут до этого", – подытожил предприниматель.
С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России, в рамках которых жители поддержали данную инициативу.
Договоры о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября. В понедельник Госдума приняла законы о вхождении в РФ указанных регионов. Переходный период продлится до 1 января 2026 года.
Госдума приняла конституционный закон о принятии новых регионов в состав России
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