В Кремле ответили на вопрос о границах Херсонской и Запорожской областей

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Россия будет советоваться с населением Херсонской и Запорожской областей относительно границ данных регионов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Хотя частично уже прояснение наступило, я вам скажу менее юридическим языком: ЛНР, ДНР – границы 2014 года, Херсон и Запорожье – по границам мы продолжим советоваться с населением этих областей", – приводит РИА Новости его слова.

Официальный представитель Кремля добавил, что формат, в котором планируется советоваться, будет определен позже в зависимости от воли местного населения. В настоящее время новых референдумов или опросов жителей не планируется.

Ранее председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что Запорожская область входит в состав РФ в своих административных границах, а Херсонская – с двумя районами Николаевской области Украины.

С 23 по 27 сентября в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России. В Донецкой Народной Республике за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% граждан, в Луганской – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.

Подписание договоров о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации состоялось в Кремле 30 сентября.

Владимир Путин, выступая на митинге-концерте на Красной площади, посвященном референдумам, отметил, что российские военнослужащие героически защищают Донбасс. Глава государства пообещал сделать все, чтобы поддержать новые территории в составе РФ и обеспечить их безопасность.

Президент России также подчеркнул, что в этих регионах будут возрождать экономику, восстанавливать инфраструктуру, строить новые школы, другие учебные заведения и больницы.



ГД рассмотрит международные договоры о вхождении новых территорий в состав РФ 3 октября

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