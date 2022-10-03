Стало известно, в каких границах новые регионы войдут в состав РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Запорожская область входит в состав РФ в своих административных границах, а Херсонская – с двумя районами Николаевской области Украины. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

"У нас по ДНР, ЛНР есть конституции, там четко написаны границы, тут вопросов нет. Что касается Запорожья, то это административные границы Запорожской области. Что касается Херсона, то мы знаем, что высшее должностное лицо Херсонской области определило два района (Николаевской области. – Прим. ред.), которые также входят в состав Херсонской области", – сказал он.

С 23 по 27 сентября в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России. В Донецкой Народной Республике за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% граждан, в Луганской – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.

Подписание договоров о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации состоялось в Кремле 30 сентября.

Владимир Путин, выступая на митинге-концерте на Красной площади, посвященном референдумам, отметил, что российские военнослужащие героически защищают Донбасс. Глава государства пообещал сделать все, чтобы поддержать новые территории в составе РФ и обеспечить их безопасность.

Президент России также подчеркнул, что в этих регионах будут возрождать экономику, восстанавливать инфраструктуру, строить новые школы, другие учебные заведения и больницы.



ГД рассмотрит международные договоры о вхождении новых территорий в состав РФ 3 октября

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