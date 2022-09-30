Россия сделает все, чтобы поддержать новые территории и их безопасность – Путин

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Российские военнослужащие героически защищают Донбасс. Об этом Владимир Путин заявил на митинг-концерте на Красной площади.

Глава государства пообещал сделать все, чтобы поддержать новые территории в составе РФ и обеспечить их безопасность.

"Мы будем делать все для того, чтобы обеспечивать безопасность, повышать уровень безопасности на этих территориях и для этих людей", – сказал он.

Путин отметил, что в эти регионах будут возрождать экономику, восстанавливать инфраструктуру, строить новые школы, другие учебные заведения и больницы.

"Мы стали сильнее, потому что мы вместе. За нами правда, а в правде – сила. А значит, победа будет за нами", – резюмировал он.

С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России.

В ДНР за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.

30 сентября в Кремле состоялось подписание договоров о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.

Торжественную церемонию, которая прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, открыло выступление Владимира Путина. Президент отметил, что жители Донбасса, Херсона и Запорожья сделали однозначный выбор.



Владимир Путин выступил на церемонии принятия в состав России четырех новых регионов

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