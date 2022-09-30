Путин выступил с речью о присоединении новых территорий к РФ: главное

В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоялась торжественная церемония подписания договоров о вступлении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Это произошло по итогам прошедших с 23 по 27 сентября в регионах референдумов. С речью на церемонии выступил Владимир Путин, она длилась 38 минут. Рассказываем о главных заявлениях, сделанных президентом.



"Неотъемлемое право людей"

Владимир Путин начал речь со слов о референдумах, которые состоялись в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Их результаты отражают волю людей, подчеркнул президент. Право на голос им гарантировано Уставом ООН, напомнил он.





Владимир Путин президент РФ В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы. Их итоги подведены, результаты известны. Люди свой выбор сделали, однозначный выбор.

"Это, конечно, их право, их неотъемлемое право, которое закреплено в первой статье Устава ООН, где прямо сказано о принципе равноправия и самоопределения народов", – заявил Путин.

По словам президента, у ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ общая судьба. Люди, несмотря на испытания, пронесли любовь к России через годы и это чувство никто не способен уничтожить, подчеркнул он. При этом Путин напомнил, что жителям Донбасса пришлось переживать изоляцию и геноцид на протяжении восьми лет.

Вхождение четырех новых регионов в состав РФ предстоит утвердить Федеральному собранию. Президент выразил надежду, что все конституционные законы на этот счет будут приняты, так как это воля миллионов людей. Безопасность территорий, которые войдут в состав России, будет обеспечена, подчеркнул он. Люди в новых регионах почувствуют поддержку всей страны, отметил Путин.





Владимир Путин президент РФ Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами, сделаем все, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей. В этом великая освободительная миссия нашего народа.

Президент вспомнил жителей Донбасса, погибших за восемь лет обстрелов республик, а также героические подвиги бойцов в рамках специальной военной операции. Путин предложил почтить их память минутой молчания.



Послание Украине

В ходе своей речи Владимир Путин обратился к властям Украины. Президент призвал украинскую сторону в срочном порядке прекратить боевые действия, а также вернуться к переговорам.





Владимир Путин президент РФ Мы к этому готовы. Но итоги референдумов обсуждать не будем. Киев должен с уважением относиться к выбору ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, только таким может быть путь к миру.

Россия не предаст выбор, который сделали жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, подчеркнул Путин. Он также напомнил, что в ходе референдумов киевские власти пытались помешать голосованию, но им это не удалось.

"Киевский режим грозился расправой, смертью школьным учителям, женщинам, работавшим в избирательных комиссиях, запугивал репрессиями миллионы людей, которые пришли выразить свою волю. Но несломленный народ Донбасса, Запорожья и Херсона сказал свое слово", – указал Путин.





Владимир Путин президент РФ Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе, чтобы это запомнили все – люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда!

Референдумы на территориях ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях состоялись с 23 по 27 сентября. Во всех регионах при очень высокой явке подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ. В ДНР за это проголосовали 99,23%, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, Херсонской области – 87,05%.



Противостояние Западу

Во время конфликта на Украине коллективный Запад показал свое настоящее лицо, подчеркнул Путин. Они рассчитывали на развал нашей страны еще в 90-х годах прошлого века, однако сделать это не удается, сказал президент.

"Да, в 1991 году Запад рассчитывал, что Россия от таких потрясений уже не оправится и дальше развалится сама по себе. Им просто не дает покоя, что в мире есть такая великая, огромная страна с ее территорией, природными богатствами, ресурсами, с народом, который не умеет и никогда не будет жить по чужой указке", – заявил российский лидер.





Владимир Путин президент РФ Им вообще не нужна Россия, она нужна нам.

Запад предпринимает все усилия, чтобы сохранить неоколониальную систему и грабить весь мир, обратил внимание Путин. Они буквально собирают дань со всего человечества, продолжил президент. Мотивом Запада является сохранение этой ренты, указал российский лидер, добавив, что в связи с этим западным интересам отвечает тотальная десуверенизация.

"Отсюда их агрессия к независимым государствам, к традиционным ценностям и к самобытным культурам, попытки подорвать неподконтрольные им интернациональные и интеграционные процессы, новые мировые валюты и центры мирового развития. Им критически важно, чтобы все страны сдали свой суверенитет в пользу Соединенных Штатов", – сказал Путин.

Запад рассчитывает на безнаказанность, им все и сходило с рук до сих пор, отметил президент. По мнению западных стран, все должны жить по их правилам, которые ни с кем не обсуждали.





Владимир Путин президент РФ Кто вообще видел эти правила? Кто согласовывал? Послушайте, это просто бред какой-то. Сплошной обман, двойные или уже тройные стандарты. На дураков рассчитаны. Россия – великая тысячелетняя держава, страна-цивилизация, и по таким подтасованным правилам жить не будет.

Вместо демократии западные страны используют подавление, эксплуатацию и порабощение, продолжил президент. Государства, которые с этим не согласны, разрушаются. Русофобию, которая сейчас есть на Западе, Путин назвал проявлением расизма.

Если раньше западные страны в противостоянии с Россией вводили санкции, то теперь перешли к диверсиям, подчеркнул он. "Невероятно, но факт, организовав взрывы на международных газовых магистралях "Северного потока", которые проходят по дну Балтийского моря, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры", – сказал Путин.

Российский лидер также сравнил с ядовитыми плодами из нагорной проповеди политику, которую проводят западные государства. "Это полное отрицание человека, веры и ценностей, которое приобретает черты сатанизма", – подчеркнул президент, добавив, что РФ не приемлет разрушение института семьи и навязывание детям извращенных взглядов.





Владимир Путин президент РФ Разве мы хотим, чтобы у нас здесь, в нашей стране, в России, вместо мамы и папы был "родитель номер 1, номер 2, номер 3"? Совсем спятили уже? Разве мы хотим, чтобы в наших школах с начальных классов навязывали извращения?

Завершая свою речь, президент подчеркнул: "За нами правда, за нами Россия!" По его словам, сейчас консолидация всего общества является необходимостью. При этом в ее основе должны быть суверенитет, созидание, справедливость и свобода.

