Путин назвал бредом предлагаемый западными странами порядок

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Предлагаемый странами Запада якобы основанный на правилах порядок является бредом, заявил Владимир Путин на церемонии принятия в состав РФ четырех новых территорий.

"Запад отстаивает порядок, основанный на правилах". Откуда они взялись, кто вообще видел эти правила? Кто согласовывал? Послушайте, это просто бред какой-то, сплошной обман, двойные или уже тройные стандарты. На дураков рассчитано", – отметил он.

По словам российского лидера, Россия по таким порядкам жить не будет. Обещания о нерасширении НАТО оказались грязным обманом, подчеркнул президент.

"Именно так называемый Запад растоптал принцип нерушимости границ, а сейчас по своему собственному усмотрению решает, кто имеет право на самоопределение, а кто нет, кто его не достоин. Почему они так решают? Кто им дал такое право, непонятно. Сами себе", – добавил Путин, отметив, что из-за этого выбор жителей Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей вызывает у западных стран злобу.

"Никакого морального права давать ему оценки, даже заикаться о свободе демократии у этого Запада нет. Нет и не было никогда", – заключил глава государства.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Запад пытается сохранить выгодный только ему мировой порядок.

По словам дипломата, нежелание западных стран договариваться о взаимных гарантиях безопасности, возрастающее агрессивное давление на другие государства с целью навязать существующую линию поведения и лишить суверенитета привело к подрыву фундаментальных основ экономической системы.

Вершинин указал, что Запад пытается заставить всех жить не в соответствии с международным правом, а по придуманным им правилам, которые постоянно меняются и нарушаются.

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