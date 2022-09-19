Небензя заявил, что ситуация вокруг Украины показывает двойные стандарты Запада

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Ситуация вокруг Украины, на которую Запад переключился с других региональных проблем, показывает его двойные стандарты. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью ТАСС.
По его словам, переключение всего внимания на Украину заметили и представители других делегаций из числа развивающихся государств. Небензя добавил, что у них вызвало недоумение, почему другие проблемы, помимо Украины, стали менее важными.
"Это все очень правильные, справедливые и нелицеприятные для стран коллективного Запада вопросы, которые в очередной раз вскрывают их двойные стандарты", – сказал постпред РФ при ООН.
Ранее Владимир Путин заявил, что Запад беспокоится только о своих интересах в вопросе зерна, которое не дошло из Украины в развивающиеся страны. По словам российского лидера, в документах о вывозе украинского зерна нет данных об объеме поставок в развивающиеся страны. Он напомнил, что договор заключали под предлогом обеспечения интересов беднейших стран.
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