Мир не был так близок ядерной войне со времен Карибского кризиса – ООН

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В 2022 году мир максимально приблизился к угрозе ядерного конфликта, этот риск не был столь ощутимым со времен Карибского кризиса, заявил председатель 77-й Генассамблеи ООН Чаба Кереши. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы не были столь близки к настоящему ядерному конфликту, как в этом году, со времен Карибского кризиса. И я думаю, что это очень-очень серьезное предупреждение нам всем", – сказал он.

Кереши подчеркнул, что государства ООН не должны прибегать к варианту использования ядерного оружия. По его словам, эта опция должна быть безусловно исключена из их инструментария.

"Нельзя возвращаться ко временам, когда ядерное оружие использовалось в качестве оружия политического на еженедельной и ежемесячной основах. И упаси нас Боже оказаться в ситуации, когда был бы нанесен хотя бы один ядерный удар", – добавил он.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может прибегнуть к применению ядерного оружия, если что-то будет угрожать ее существованию, однако пока предпосылок к этому нет. По его словам, глобальный вооруженный конфликт вполне мог бы произойти, если бы Украина вступила в НАТО, а затем кто-то из ее "сумасшедших правителей" решил напасть на Россию.

До этого постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия выступила с призывом к государствам – подписантам заявления о недопустимости ядерной войны сохранять приверженность его исполнению. Он отметил, что в документе также обозначена необходимость не допустить любую военную конфронтацию между ядерными державами.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

