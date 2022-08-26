Медведев назвал основания для применения Россией ядерного оружия

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Россия может прибегнуть к применению ядерного оружия, если что-то будет угрожать ее существованию, однако пока предпосылок к этому нет. Об этом в интервью французскому телеканалу LCI заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Отвечая на вопрос журналиста о том, в каких случаях Москва допускает использование такого оружия, российский политик напомнил, что Военная доктрина РФ является открытой, а также предложил найти ответ в так называемых Основах государственной политики в области ядерного сдерживания.
"Там в пункте 19, если я не ошибаюсь, перечислено четыре основания для применения ядерного оружия. <...> Старт ядерных ракет, применение ядерного оружия, нанесение ударов по критической инфраструктуре, которая управляет ядерным оружием, или иные действия, которые грозят существованию самого государства", – сказал Медведев.
Он отметил, что пока ничего из им перечисленного в отношении РФ не наблюдается, однако, если такая необходимость возникнет, то Россия, обладающая крупнейшим ядерным потенциалом в мире, сможет за себя постоять.
Зампред Совбеза усомнился в уместности сравнения возможного будущего России с историями Ирака, Югославии и Ливии, а также параллелей между отношением к демократии в указанных странах. Он подчеркнул, что никто в России не говорил, что демократия – плохая система, однако она, очевидно, не является высшей точкой развития человечества.
"Если бы она (демократия. – Прим. ред.) была вот именно таковой, то уже давным-давно во всех странах она бы воцарилась и создала благоденствие", – подытожил политик, приведя неудачные примеры Ливии и Сирии, где западная модель не сработала.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия выступила с призывом к государствам–подписантам заявления о недопустимости ядерной войны сохранять приверженность его исполнению. Он отметил, что в соответствующем заявлении также обозначена необходимость не допустить любую военную конфронтацию между ядерными державами.
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