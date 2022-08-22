Небензя призвал "ядерную пятерку" исполнять принцип о неприемлемости войны

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Россия выступила с призывом к государствам–подписантам заявления о недопустимости ядерной войны сохранять приверженность его исполнению, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН.
"Мы выступили с инициативой переподтвердить принцип, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана, в совместном заявлении лидеров ядерной "пятерки", которое было принято 3 января этого года", – цитирует его РИА Новости.
Небензя подчеркнул, что в заявлении также обозначена необходимость не допустить любую военную конфронтацию между ядерными державами.
По словам постпреда России, Запад продолжает политизировать работу над итоговым документом. "В условиях фактического саботажа коллективным Западом глобальной архитектуры безопасности Россия продолжает делать все возможное, чтобы сохранить "на плаву" хотя бы ее ключевые, жизненно важные элементы", – заключил он.
Ранее Владимир Путин заявил, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Президент РФ напомнил, что Россия полностью выполнила свои обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению и ограничению соответствующих вооружений.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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