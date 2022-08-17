Ученые назвали страны с наибольшими шансами выжить в ядерной войне

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В случае гипотетической ядерной войны с последствиями такого конфликта лучше всех справятся Аргентина и Австралия, заявили ученые из Ратгерского университета. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Food.
Исследователи смоделировали теоретический сценарий ядерной войны и пришли к выводу, что сброшенные на города и промышленные центры атомные бомбы вызовут огненные бури, из-за которых загрязнится атмосфера. Это, по оценкам ученых, приведет к изменениям климата и сократит запасы пищи на планете.
Австралия и Аргентина даже при наибольшем объеме выброса сажи в атмосферу смогут сохранить оптимальное потребление пищи, отметили ученые. Речь идет о количестве килокалорий на душу населения в день.
"Новая Зеландия также испытает меньшее воздействие, чем другие страны. Но если этот сценарий действительно произойдет, регион, возможно, столкнется с притоком беженцев из Азии и других стран", – говорится в исследовании.
Ученые также предположили, что в случае полномасштабной ядерной войны могут погибнуть более 5 миллиардов человек, поскольку они станут жертвами голода, который ожидается после катастрофы. Непосредственно от ядерных снарядов, считают исследователи, могут погибнуть 360 миллионов человек.
Ранее британский журнал The Economist опубликовал статью, в которой утверждалось, что поставка Украине более тяжелого вооружения может подтолкнуть Запад и Россию к ядерной войне. Авторы считают, что именно по этой причине Вашингтон пока осторожничает с военной поддержкой Киева.
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